Спикер Кремля Дмитрий Песков отрицает, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог исключен из переговоров США и РФ по Украине по просьбе Москвы.

Об этом пишут российские СМИ.

"Нет, я не могу подтвердить. Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела: мы не имеем ни малейшего намерения. Исходя из взаимного уважения, конечно, мы не будем влезать во внутреннюю кухню американцев. Это их решение: кого назначать, кого не назначать. Поэтому, нет: я это совсем не могу подтвердить", - сказал Песков.

NBC News накануне сообщало, что Кремль попросил его убрать из-за "слишком проукраинской" позиции. Издание обращало внимание, что генерал-лейтенант в отставке отсутствовал на двух недавних саммитах в Саудовской Аравии.

Также Песков дал понять, что готовится разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Спикер Кремля сказал, что по вопросу урегулирования в Украине "есть основания испытывать осторожный оптимизм".

Он сообщил, что Путин вчера поздно вечером в разговоре со спецпредставителем президента США Стив Уиткоффом передал через него информацию и "дополнительные сигналы" для Трампа.

В РФ и США "есть понимание, что разговор президентов необходим", но его время пока не согласовано. Об этом договорятся позже, после доклада Уиткоффа президенту США.

Ранее советник США по нацбезопасности Майк Уолцт заявил, что у Белого дома есть "осторожный оптимизм" по поводу перспектив мирного процесса по Украине.