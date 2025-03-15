Президент США Дональд Трамп заявил, что "из России идут неплохие сигналы касательно перемирия с Украиной". Об этом он заявил журналистам на военной базе Эндрюс в американском штате Мэриленд.

По мнению лидера Соединенных Штатов, в настоящее время Москва находится в сильной военной позиции.

"Я чувствую, что Путин хочет договориться с нами. Надеюсь. Мы говорили с президентом Путиным, мы общались с множеством людей. Украина ждет", - заявил Трамп.

Также он прокомментировал ситуацию с украинскими военными в Курской области.

"Меня очень волнует ситуация на поле боя. Там сейчас есть уязвимая группа украинских военных в окружении. Это плохо, потому что мы не хотим их смерти. Уже и так много погибших", - сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что в понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о возможном перемирии в Украине.

Напомним, советник президента США Майк Уолтц не стал отрицать, что рассматривается вариант, при котором Украине придется отдать России часть территорий, если она хочет достичь долгосрочного мирного урегулирования.