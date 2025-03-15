Журналистка во время брифинга случайно задела микрофоном лицо президента США Дональда Трампа. Это произошло на военной базе Эндрюс в американском штате Мэриленд.

Президент США на это заявил, что корреспондентка только что смогла "прорваться на телевидение".

Трамп слушал вопрос когда до его рта дотронулся микрофон в ветрозащитном чехле, который был мгновенно убран.

"Она только что стала главной сенсацией сегодняшнего вечера. Вы видели это?", - сказал Трамп.

Напомним, вчера Трамп признался, что шутил, когда обещал закончить войну в Украине за 24 часа.

"Ну, я немного шутил, когда говорил это. На самом деле я хочу всё уладить. И думаю, что это мне удастся", – рассказал Трамп.

Ранее он подшутил над вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом из-за носков. На встречу с ирландским премьер-министром Михолом Мартином вице-президент США надел носки с изображением клевера – символа Ирландии.

Также в прошлом году президент США во время рассказа о покушении на него пошутил по поводу незаконченной игры.

"Я бы с удовольствием пробил последний пат, но мы решили, что надо уходить отсюда", - сказал Трамп.