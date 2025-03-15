"Стала главной сенсацией вечера". Журналистка случайно задела микрофоном лицо Трампа во время брифинга
Журналистка во время брифинга случайно задела микрофоном лицо президента США Дональда Трампа. Это произошло на военной базе Эндрюс в американском штате Мэриленд.
Президент США на это заявил, что корреспондентка только что смогла "прорваться на телевидение".
Трамп слушал вопрос когда до его рта дотронулся микрофон в ветрозащитном чехле, который был мгновенно убран.
"Она только что стала главной сенсацией сегодняшнего вечера. Вы видели это?", - сказал Трамп.
Напомним, вчера Трамп признался, что шутил, когда обещал закончить войну в Украине за 24 часа.
"Ну, я немного шутил, когда говорил это. На самом деле я хочу всё уладить. И думаю, что это мне удастся", – рассказал Трамп.
Ранее он подшутил над вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом из-за носков. На встречу с ирландским премьер-министром Михолом Мартином вице-президент США надел носки с изображением клевера – символа Ирландии.
Также в прошлом году президент США во время рассказа о покушении на него пошутил по поводу незаконченной игры.
"Я бы с удовольствием пробил последний пат, но мы решили, что надо уходить отсюда", - сказал Трамп.