Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подшутил над вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом из-за носков.

На встречу с ирландским премьер-министром Михолом Мартином вице-президент США надел носки с изображением клевера – символа Ирландии.

Трансляцию из Белого дома вели американские телеканалы.

"Мне нравятся эти носки. Я пытался сфокусироваться, но..." – сказал американский президент, указывая на носки Вэнса под общий смех.

Ранее мы публиковали видео о том, как Джо Байден двусмысленно шутит в адрес чернокожей девушки-студентки, и эту шутку можно трактовать как расистскую. Запись этого видео была сделана в 2019 году, еще до президентства Байдена.

Также мы рассказывали, как несколько лет назад американский актер Роберт Дауни-младший опубликовал в соцсетях фото, на котором он был в носках с надписью "Россия". Снимок, сделанный во время семейного отдыха в Сан-Тропе, вызвал волну критики в сети.

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