Американский актер Роберт Дауни-младший опубликовал в Твиттере фото, на котором он - в носках с надписью "Россия". Снимок, сделанный во время семейного отдыха в Сан-Тропе, вызвал волну критики в сети.

Многие интернет-пользователи возмутились, посчитав, что таким способом Роберт Дауни -младший выразил политическую поддержку России. "Ты поддерживаешь Россию? О чем ты думаешь? Ты на стороне Таноса?", - написали в одном из комментариев к посту с явным намеком на отрицательного персонажа из вселенной Marvel, с которой борется герой Дауни - "Железный человек".

Впрочем, есть и мнения другого рода. "Все сходят с ума из-за носков Роберта Дауни — младшего с надписью "Россия". Но эта надпись сделана на русском языке, а вряд ли он вообще говорит по-русски", - пишет пользователь твиттера.

Сам Дауни пока никак не прокомментировал эту ситуацию.

Ранее мы также писали, как немецкий футбольный судья попал в скандал, сравнив беспорядки на стадионе с войной в Украине. После матча команд второй немецкой Бундеслиги "Ганза" и "Санкт-Паули" арбитр Штефан Оберхольц так прокомментировал поджог пиротехники на трибуне фанатов "Ганзы": "Это напоминает мне картины, которые мы сейчас видим в Украине".

Помимо этого, "Страна" сообщала, как вокруг российской супермодели Ирины Шейк, которая живет и работает в США, разгорелся скандал из-за сториз в Instagram с оливье и подписью "RussianZZ on Wednesday". Шейк обвиняют в использовании символа "Z", который считается неофициальным символом полномасштабного вторжения РФ в Украину.