Вокруг российской супермодели Ирины Шейк, которая живет и работает в США, разгорелся скандал из-за сториз в Instagram с оливье и подписью "RussianZZ on Wednaday" (вероятно, имелось в виду "русские в среду" - Ред.). Шейк обвиняют в использовании символа "Z", который считается неофициальным символом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Скандальные сториз в аккаунте Ирины Шейк появились 13 июля. Модель опубликовала снимки из бани и фото своего обеда - салата оливье.

Фото с салатом Шейк подписала: "Russianzz on Wednaday", — использовав в слове "russians" символ вторжения - "Z". Почему именно она его использовала - неизвестно. Однако пользователи сети обратили на это внимание, после чего разгорелся скандал. Многие пользователи призвали бренды прекратить сотрудничество с супермоделью.

После шквала критики Шейк удалила сториз, однако комментариев и разъяснений по поводу скандала модель не давала.

Также в сети вспомнили, что ранее, еще в 2020 году, модель выкладывала фотографию, на которой она позирует с книгой с президентом РФ Владимиром Путиным на обложке.

Отметим, что в начале вторжения Шейк опубликовала в своем Instagram пост о том, что она против войны, и заявила о намерениях делать пожертвования Красному Кресту в Украине и ЮНИСЕФ.

Напомним, Кулеба призывал все страны ввести уголовную ответственность за использование символа "Z".

Также мы писали, что военно-морской атташе США во время велопрогулки по Москве показал средний палец букве "Z" на столбе.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.