Президент США Дональд Трамп оценил своё предвыборное обещание "положить конец войне в Украине за 24 часа".

Новое заявление политика прозвучало в качестве ответа американской журналистке на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта.

"Ну, я немного шутил, когда говорил это. На самом деле я хочу всё уладить. И думаю, что это мне удастся", – говорит Трамп.

Ранее прекращение войны в Украине прозвучало в числе первых заявлений Дональда Трампа на инаугурации.

Напомним, Трамп пообещал остановить войну в Украине за сутки и не допустить третьей мировой, но при одном условии. Для этого ему надо было стать президентом США в 2024 году.

"Я добьюсь этого урегулирования в течение 24 часов", - повторил он на митинге сторонников в штате Техас во время предвыборной кампании.

Ранее самый богатый человек планеты Илон Маск надеется, что избранный президент США Дональд Трамп "очень быстро" решит конфликт в Украине. Об этом он заявил на стриме с главой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алисой Вайдель.

Маск заявил, что Украина гораздо меньше России и "не может себе позволить" этой войны. "Много людей погибло", - добавил он.

Вайдель при этом заявила, что нынешние европейские лидеры не в состоянии положить конец этой войне, и что лично она надеется на Трампа и Маска.

Отвечая на вопрос главы "АдГ", какими средствами можно окончить войну в Украине, Маск заявил, что это "к президенту Трампу". С точки зрения самого Маска, окончить войну возможно, после чего "мир ждет прекрасное будущее".