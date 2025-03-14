Вопросы обеспечения безопасности Украины в долгосрочной перспективе можно решать только в будущем, после того как вступит в силу прекращение огня.

С таким заявлением на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" в канадской провинции Квебек выступил госсекретарь США Марко Рубио.

"Ну, это предстоит определить на переговорах", - сказал он.

У Рубио спросили, как могут выглядеть "мощные и вызывающие доверие договоренности в сфере безопасности", позволившие бы Украине "сдерживать возможные обновленные акты агрессии" и защищаться от них. За разработку таких договоренностей высказалась на нынешнем заседании в Канаде "Большая семерка".

"Разделите два аспекта: прекращение огня, условия для того, чтобы все прекратили друг в друга стрелять… И затем переход за стол переговоров, дабы окончательно положить конец войне", - ответил Рубио.

"В рамках этого второго этапа, разумеется, у каждой страны мира есть право на безопасность, право защищаться, охранять свою территорию. Это должно стать частью такого разговора", - добавил он.

Госсекретарь США также объяснил, почему Трамп не хочет сейчас вводить новые санкции против России.

"У Трампа есть возможность ввести санкции против России, но он не хочет этого делать в данный момент, так как рассчитывает усадить обе стороны конфликта за стол переговоров", заявил Марко Рубио.

На этой же пресс-конференции Рубио сообщил, что Вашингтон в ближайшее время определит пути дальнейшего взаимодействия с Россией.

Между тем Дональд Трамп считает, что 17 марта станет известно больше информации о возможном перемирии в Украине.