Соглашение между Киевом и Вашингтоном об украинских минеральных ресурсах полностью готово. Украина может подписать документ в любое время.

Об этом сообщила журналистам в кулуарах Саммита экспортеров Forbes вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

"Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты. Американская сторона не определилась с тем, когда, в каких условиях она хочет его подписать на данном этапе. Украина готова к подписанию в любое время", - сказала чиновница.

По ее словам, Киев ожидает согласования даты подписания.

Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию с соглашением о полезных ископаемых между Украиной и США.

Он сказал, что сейчас есть рамочное соглашение, после которого следующим этапом станет разработка детального договора с конкретными цифрами и процентами, который затем будет подан на ратификацию в украинский парламент.

Вчера СМИ писали, что на переговорах в Саудовской Аравии украинская делегация предлагала американской стороне подписать соглашение о полезных ископаемых, однако представители США взяли паузу. Также американцы высказали предложение подписать сразу "более широкое соглашение".

Незадолго до переговоров в Джидде госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил о том, что сделка о недрах может быть не подписана в Джидде, так как "осталось ещё проработать множество деталей".