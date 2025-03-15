Подготовка к перемирию может занять больше одного месяца.

Об этом в интервью журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом он ответил на вопрос, через сколько можно будет установить прекращение огня.

"Может, не 30 дней, ну может немного больше понадобится", - ответил президент.

При этом Зеленский дал понять, что выступает против бессрочного перемирия.

"Но очень важно, чтобы был тот или иной срок в соглашении о тишине, тогда это сократит возможности россиян играть в вечный замороженный конфликт", - заявил президент Украины.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что курская операция ВСУ выполнила свои задачи и тем самым дал понять, что она подходит к завершению.

Также на встрече с журналистами Зеленский подтвердил, что во время переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии обсуждался вопрос Запорожской АЭС и соседнего Энергодара.

Комментируя ситуацию с выборами он подчеркнул, что выборы в Украине проведут после окончания войны и отмены военного положения. По его словам, после начала перемирия должен быть разработан пошаговый план завершения войны с гарантиями безопасности.