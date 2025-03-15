Зеленский допустил, что подготовка к прекращению огня может занять больше месяца
Подготовка к перемирию может занять больше одного месяца.
Об этом в интервью журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Таким образом он ответил на вопрос, через сколько можно будет установить прекращение огня.
"Может, не 30 дней, ну может немного больше понадобится", - ответил президент.
При этом Зеленский дал понять, что выступает против бессрочного перемирия.
"Но очень важно, чтобы был тот или иной срок в соглашении о тишине, тогда это сократит возможности россиян играть в вечный замороженный конфликт", - заявил президент Украины.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что курская операция ВСУ выполнила свои задачи и тем самым дал понять, что она подходит к завершению.
Также на встрече с журналистами Зеленский подтвердил, что во время переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии обсуждался вопрос Запорожской АЭС и соседнего Энергодара.
Комментируя ситуацию с выборами он подчеркнул, что выборы в Украине проведут после окончания войны и отмены военного положения. По его словам, после начала перемирия должен быть разработан пошаговый план завершения войны с гарантиями безопасности.