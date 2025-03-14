Владимир Зеленский подтвердил, что во время переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии обсуждался вопрос Запорожской АЭС и соседнего Энергодара.

Об этом президент сказал на встрече с журналистами.

"Американская сторона вдается в детали и суть. Например, город Энергодар... Нельзя просто сказать: вот вам станция (ЗАЭС – Ред.), а город отдельно. Я считаю, что вопрос территорий – самый трудный после вопроса установления режима тишины", – объяснил Зеленский.

Вчера президент США Дональд Трамп сообщил, что на переговорах поднималась тема Запорожской АЭС. Из его слов следовало, что вопрос о том, кому должна принадлежать станция, будут обсуждать уже после начала перемирия в процессе подготовки мирного соглашения.

Напомним, ЗАЭС находится в Энергодаре, который сейчас контролируют россияне. В Москве заявляли, что не будут отдавать Украине захваченные территории.

При этом Трамп ранее говорил, что попробует вернуть Украине часть захваченных территорий, но добавил, что это будет сделать трудно.

В свою очередь Киев заявил, что не признает оккупированные территории российскими и не уйдёт из подконтрольных ему регионов юго-востока.