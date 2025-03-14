Владимир Зеленский заявил, что курская операция ВСУ выполнила свои задачи и тем самым дал понять, что она подходит к завершению.

Об этом он сказал на встрече с журналистами.

"Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила. Первым спало давление на харьковском направлении, потом они начали забирать свои войска с восточного направления. Я думаю, что на покровском направлении сейчас ситуация стабильная, и им будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск", – сказал президент.

Напомним, сегодня Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Путина пощадить украинские войска в Курской области.

"Прямо сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в очень сложном и уязвимом положении", - написал в соцсетях глава Белого дома.

Мы анализировали, окружены ли ВСУ в Курской области. Ведь командование ВСУ постоянно заверяет, что угрозы окружения нет. Да и карты как украинских, так и российских военных телеграм-каналов не фиксируют зоны полного окружения украинских войск.