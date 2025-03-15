Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запорожская атомная электростанция (АЭС) остается проблемой для Москвы.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами.

"В принципе без Украины ее существование невозможно. Чтобы ее восстановить, нужны большие деньги. И время - несколько лет. Дамбы нет, технической воды нет. Нужно много дорогостоящих процессов, чтобы ее восстановить. Для нас это также проблема, потому что это наша станция. Потерянные деньги, потерянные возможности", - сказал президент.

При этом он добавил, что россияне хотят подключить станцию к своей сети, чтобы обеспечить светом захваченные в Украине территории.

"Я уверен, что они хотят ее подключить и сейчас. Мало того, я уверен, что они будут делать политические, публичные заявления, что станция скоро будет работать, будет давать электричество территориям, которые контролируют россияне", - сказал президент Украины.

Ранее Зеленский подтверждал, что тема Запорожской АЭС поднималась на переговорах Украины и США в Джидде.

Позавчера президент США Дональд Трамп также заявлял, что на переговорах поднималась тема Запорожской АЭС. Из его слов следовало, что вопрос о том, кому должна принадлежать станция будет обсуждаться уже после начала перемирия в процессе подготовки мирного соглашения.

Напомним, ЗАЭС находится в оккупированном россиянами Энергодаре. В Москве заявляли, что не будут отдавать Украине захваченные территории.

При этом Трамп ранее говорил, что попробует вернуть Украине часть захваченных территорий, но добавил, что это будет сделать трудно.

Также, как мы писали, если предложенный проект мирного соглашения не будет устраивать одну из сторон (или обе сразу), то он, после прекращения огня, и не будет подписан. И тогда все ограничится перемирием без подписания мирного договора. Как это происходит уже более 70 лет между Северной и Южной Кореями.