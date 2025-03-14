Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия должна принять предложение США и Украины о 30-дневном перемирии.

Об этом он написал в Х.

"Теперь Россия должна принять предложение США и Украины о 30-дневном перемирии. Российская агрессия в Украине должна прекратиться. Злоупотребления должны прекратиться, как и затягивание заявлений", – сказано в публикации.

С похожим заявлением выступил в той же соцсети и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

"Сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию, теперь дело за Россией, чтобы ее принять", – написал министр.

На эти слова ответил заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Британия и ее министр, выражаясь дипломатически, могут засунуть эту идею себе обратно в задницу, откуда она и вылезла", – написал он в соцсети Х.

Сегодня "Большая семёрка" пригрозила России новыми санкциями в случае отказа от перемирия.

А президент США Дональд Трамп на днях заявлял о возможности введения масштабных санкций против РФ за поражение Украины на поле боя.