Украина не будет отменять военное положение и проводить выборы в случае объявления 30-дневного перемирия на фронте.

Об этом заявил газете Le Repubblica советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"30-дневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения и мер по защите страны невозможна за столь короткий срок. Потребуются переговоры, а также проверенные наблюдатели, которые смогут обнаружить нарушения перемирия и обеспечить разъединение сторон. Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована. В нестабильной ситуации невозможно гарантировать безопасность избирательных участков и проведения предвыборной кампании. 30-дневное прекращение огня не разблокирует выборы", - заявил Подоляк.

Но добавил, что если "переговоры начнутся при стабильном прекращении огня, гарантированном нейтральными наблюдателями, то это (выборы - Ред.) будет возможно".

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что выборы состоятся только после завершения войны, а не при объявлении перемирия.

Война в Украине идет 1115-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 марта 2025 года в обновляемом онлайне.