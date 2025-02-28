Бывший начштаба "Азова" Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что не поддержит экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, если он пойдет на президентские выборы.

Об этом он рассказал в интервью Bihus.Info

Он считает, что его "тянут" в политику некие силы.

"Ни в коем случае. Потому что я вижу, что он делает сейчас. Я сужу и принимаю решения на основании того, что сам лично вижу, что сам лично знаю. Я считаю, что Залужный - достаточно хороший дипломат, и ему стоит развиваться в этом направлении. Некоторые силы, некоторые люди могут пытаться втянуть тебя в политику. Я имею в виду тех, у кого есть деньги, кто готов это финансировать. Это могут быть не только украинские, но и иностранные силы. И мне кажется, что, возможно, Залужного тоже пытаются втянуть. Я бы посоветовал ему не поддаваться на это, а работать в том направлении, которое он выбрал, - дипломатия", - заявил Тавр.

Напомним, на днях Кротевич объявил о завершении военной службы. О причинах этого в интервью он заявил, "условия, которые созданы сейчас в государстве, да и вообще во Вселенной, требуют больше усилий на борьбу с Россией" и он будет этим заниматься в другой нише. Заверил, что в политику не идет.

Хотя, отметим, что его нынешнее заявление против Залужного объективно играет в пользу Зеленского.

Напомним, что по последним опросам, Залужный победил бы Зеленского сейчас на выборах.