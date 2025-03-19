В ближайшие дни будет обсуждаться полное прекращение огня между Украиной и РФ. А перемирие в Украине может наступить через две недели.

Об этом заявил в интервью американским журналистам спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

"Они согласовали дальнейший путь к условиям прекращения огня и к полному прекращению огня, которое будет обсуждаться в ближайшие дни. Я на самом деле думаю, что мы к этому придем через пару недель. Так что теперь дело за техническими вопросами, наша команда должна расставить точки над "i", и все заняты этим", - сказал Уиткофф.

На вопрос журналиста, возможна ли после этого встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Саудовской Аравии, которую еще в феврале анонсировал президент США, не уточняя сроков, Уиткофф ответил: "Я не могу говорить от их имени, но ставлю на то, что, скорее всего это произойдет. У них вышел отличный отчет, который был представлен вчера. Это был действительно очень позитивный, очень проактивный, ориентированный на результат телефонный разговор. Да и сам президент Трамп там для того, чтобы добраться до "линии ворот". И мы вчера проделали большой путь, чтобы сделать это".

Ранее Уиткофф в эфире телеканала Fox News сообщил, что новая посвященная Украине встреча в Саудовской Аравии произойдёт в воскресенье, 23 марта.

Напомним, в разговоре с президентом США Путин поддержал идею о взаимном прекращении ударов по объектам энергетики.