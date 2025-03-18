Спецпредставитель президента РФ по переговорам с США Кирилл Дмитриев прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Теперь официально – идеальный звонок", - написал он в Х.

Ранее сегодня он уже заявил, что мир стал безопаснее благодаря президентам РФ и США. В свою очередь Дональд Трамп назвал его очень хорошим и продуктивным.

"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, при том понимании, что мы будем быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня и в конечном итоге КОНЕЦ этой ужасной войны между Россией и Украиной. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом! Были обсуждены многие элементы договора о мире, в том числе тот факт, что погибают тысячи солдат, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс теперь в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества выполним свою работу!" - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Мы анализировали значение разговора президентов. Это был второй телефонный разговор, который провели президенты Соединенных Штатов и России Дональд Трамп и Владимир Путин после выборов в Штатах.

Они общались два с половиной часа, что стало самым длительным разговором в истории звонков президентов США и РФ.