Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, но план всё ещё требует одобрения Киева.

Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание отмечает, что Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о частичном прекращении огня в Украине, достигнув соглашения в ходе продолжительного телефонного разговора о прекращении ударов по энергетической и инфраструктурной сети после более чем трёх лет боевых действий.

Кремль заявил, что Путин немедленно отдал приказ военным прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Однако пока неясно, примет ли Украина это ограниченное предложение о перемирии.

Лидеры также договорились немедленно начать переговоры на Ближнем Востоке о морском перемирии в Чёрном море, а также о последующем полном прекращении огня, согласно сводке Белого дома о звонке.

Этот телефонный разговор стал частью высокорисковой дипломатической стратегии Трампа в начале его срока, направленной на достижение мирного соглашения, пишет WP.

Ранее в Раде определили "три очень твёрдые красные линии" Украины при переговорах с Россией.

О том, что показал разговор Трампа и Путина, мы писали в отдельном материале.