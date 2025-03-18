Урегулирование в Украине должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

В Кремле также сообщили о том, что Путин назвал Трампу "ключевым условием для недопущения эскалации украинского конфликта" "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

Как мы писали, разговор Трампа и Путина стал самым долгим в истории звонков президентов США и России. Он длился около 2,5 часов.

Телеканал CNN со ссылкой на российский источник, знакомый с ходом беседы, пишет, что разговор Трампа и Путина прошёл "очень хорошо".

Позже появились первые комментарии Кремля о разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Путин и Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

Путин сообщил Трампу, что в среду Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175.

Путин и Трамп выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире.

Путин "конструктивно отреагировал" на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сегодня заявил, что мир стал безопаснее благодаря президентам РФ и США.