Появились первые комментарии Кремля о разговоре президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Путин и Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

Путин сообщил Трампу, что в среду Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле 175 на 175.

Путин и Трамп выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности в мире.

Путин "конструктивно отреагировал" на инициативу Трампа по безопасности судоходства в Черном море.

Путин заявил Трампу о готовности к совместной проработке путей урегулирования в Украине, "которое должно носить устойчивый характер". Россия и США создадут "экспертные группы по украинскому урегулированию", заявили в Кремле.

Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным.

"Урегулирование в Украине должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности", - заявил Кремль по итогам разговора Путина и Трампа.

Что касается идеи Трампа по 30-дневному прекращению огня, то в сообщении Кремля говорится следующее: "В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия - с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ".

Напомним, сегодняшний разговор Трампа и Путина стал самым длительным в истории телефонных переговоров президентов США и России. Диалог продолжался 2,5 часа.

Известно, что сразу после его окончания близкий к Путину участник переговоров заявил, что мир стал безопаснее после разговора президентов России и США.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Путин требует приостановить все поставки оружия Украине на время предлагаемого президентом США Дональдом Трампом месячного перемирия.