Анализируем итоги 1119-го дня войны в Украине.

О чем говорили Путин и Трамп

Сегодня свой второй телефонный разговор провели президенты США и России. Они общались два с половиной часа и выпустили по итогу официальные заявления.

Что заявила Россия по итогам разговора:

1. Россия согласна на 30-дневное перемирие только в случае "остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ" (то есть поставок оружия)

"Отмечены также серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости", - добавили в Кремле.

2. Ключевым условием РФ для движения по пути дипломатического урегулирования для "должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

3. Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин "положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду".

4. Путин "конструктивно" отреагировал на идею Трампа о безопасности судоходства в Чёрном море. "Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей".

5. Завтра, 19 марта между Киев и Москва проведут обмен пленными 175 на 175 человек. "Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих", - заявили в Кремле.

6. Трамп и Путин договорились "продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме". С этой целью создаются российская и американская экспертные группы.

7. США и Россия обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения.

"Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсуждён ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике", - заявил в заключение Кремль.

Позже официальный релиз выпустил Белый дом. Главные тезисы:

1. Движение к миру начнётся с соглашения о прекращении огня в сфере энергетики и инфраструктуры, а также с переговоров о перемирии на Чёрном море.

2. Также пройдут переговоры о полном прекращении огня и установлении постоянного мира. "Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке".

3. У Трампа подтвердили обсуждение Ближнего Востока, "как региона потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов". "Оба лидера выразили общее мнение, что Иран никогда не должен получить возможность уничтожить Израиль"

4. Затронули вопрос о нераспространении стратегических вооружений.

"Будущее с улучшенными двусторонними отношениями между США и Россией имеет огромный потенциал. Это включает крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира", - подчеркнули у Трампа.

Что означает этот разговор?

Общие выводы из разговора Трампа с Путиным.

1. По главному вопросу - перемирия на 30 дней никаких новостей пока нет. Кремль повторил прежние условия Путина (прекращения мобилизации и иностранной военной помощи). Белый дом сказал, что переговоры по прекращению огня "немедленно начнутся" в одной из стран на Ближнем востоке. То ли по перемирию еще не пришли к договоренностям, то ли уже пришли, но их решено пока не озвучивать.

2. Самый важный (и, по сути, единственный публичный) практический итог разговора - готовность Путина пойти на взаимное прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры. В Кремле заявили, что президент РФ поддержал соответствующую идею Трампа. При этом, напомним, изначально это то, что хотел предложить Киев американцам на встрече в Эр-Рияде, но, по итогу, после переговоров с представителями Трампа согласился на большее - полное прекращение огня на 30 дней. Почему Путин и Трамп решили вернуться к идее моратория на удары по инфраструктуре? Вероятно, чтоб показать, что тупика в переговорах нет и есть некий результат. Возможно, взамен Путин что-либо от Трампа получит (но это пока не ясно). Перерыв ударах на 30 дней по украинской энергоинфраструктуре в общем-то для РФ не критичный - массированные российские ракетные атаки по украинской энергетике идут примерно раз в месяц. Точечные - гораздо чаще. Но и Украина регулярно бьет по НПЗ и по другим объектам, нанося РФ существенный ущерб. То есть тут сильно Россия по балансу не теряет.

Правда, идею моратория, чтоб он заработал на практике, ещё должна поддержать Украина. Как писалось выше, ранее Зеленский именно такую идею и выдвигал. Потому маловероятно, что он ее сейчас отвергнет, хотя и такого варианта исключать полностью нельзя (Банковая может попытаться выставить свои, встречные, условия).

3. Итого - судя по опубликованным текстам пока прорыва в переговорах по миру нет (либо есть, но он не озвучиваются), однако и однозначного тупика нет. Даже есть определенный прогресс в виде согласия Путина на взаимный мораторий на удары по энергетике. Договорились продвигаться дальше.

4. В целом релизы и Кремля, и Белого дома выдержаны очень в благожелательном по отношению друг другу тоне с демонстрацией готовности восстанавливать отношения и даже провести хоккейный матч американцев и россиян (что, к слову, станет фактическим прорывом спортивной блокады РФ, установленной после 2022 года). Приведет ли такой настрой к ускорению переговоров о мире в Украине покажут ближайшие недели.

5. Из разговора, вероятно, немало осталось за рамками официальных сообщений. Вряд ли Путин с Трампом 2,5 часа говорили только о хоккее, ударах по инфраструктуре и Иране с Израилем.

Ситуация на фронте

В российских пабликах с утра шли сообщения о попытке наступления ВСУ через границу в Белгородской областью. Они писали об атаках в районе российских сел Прилесья, Графовки и Демидовки, которые находятся на границе с Сумской областью - в Краснояружском районе РФ. Заявляется об атаке нескольких танков и пехоты на квадроциклах.

Как пишут российские военные телеграм-каналы, накануне вечером начался обстрел Краснояружского района и дитанционное минирование дорог на российской территории. На одной из таких мин взорвался служебный автобус (это было подтверждено официально властями Белгородской области).

Затем это направление было атаковано силами до 15 единиц бронетехники, которым удалось осуществить "небольшое вклинивание" на территории РФ. Ряд российских военных пабликов пишут, что ВСУ взяли ряд посадок, где пытаются закрепиться. Бои продолжаются. Речи о заходе в населенные пункты и прорыве российской обороны у границы, как заявляется, не идет. Публикуются фото и видео, как утверждается, подбитой украинской техники в боях на границе. Ближе к вечеру российские телеграмм-каналы начали писать об отражении атаки ВСУ на Демидовку.

Российские власти наземной атаки на Белгородскую область с утра не подтверждали.

Но сообщали про обстрелы Краснояружского района и подрыв автобуса.

Кроме того, белгородские паблики с утра сообщили, что власти закрыли въезд в Красную Яругу - центр района, где предположительно идут бои. В населенном пункте обстрелами была разрушена местная школа. Позже российские телеграмм-каналы писали об объявленной эвакуации из ряда населенных пунктов в этом районе.

Ближе к вечеру появилось заявление губернатора Белгородской области Гладкова, который заявил, что прорыва ВСУ на российскую территорию нет, но обстановка в Краснояружском районе напряженная.

Украина об этой атаке официально ничего не сообщала. При этом в СНБО назвали сообщения российских пабликов элементом информационной войны.

"Сами придумали, сами победили. Бои в пограничных продолжаются в целом постоянно в течение широкомасштабной войны, как из-за активности других врагов со стороны Белгородской области, так и артиллерийские дуэли из-за активности их арты по территории Украины", - написал глава "Центра по борьбе с дезинформацией" Коваленко.

Он добавил, что "россиянам сейчас очень выгодно нагнетать перед разговором Трампа с Путиным", чтоб обвинять Украину в нежелании завершить войну.

Российские же телеграм-каналы тоже связали предполагаемую атаку с этим разговором. А также с попыткой отвлечь российские силы от наступления на Сумскую область.

В Сумской области армия РФ уже зашла вглубь украинского региона, заявляет нардеп Безуглая.

"На Сумщине российские войска уже зашли где-то настолько вглубь, сколько осталось подконтрольной нам территории на Курщине. Да, россияне уже в Сумской области", - пишет Безуглая.

Отметим, в Курской области ширина плацдарма ВСУ, по карте Deep State, составляет около 8 км. То есть примерно на 8 км, по логике Безуглой, россияне зашли и в Сумскую область. На карте того же DS указана серая зона вплоть до Басовки, что означает, что там идут бои и ни одна из сторон не может закрепиться.

Также Безуглая заявила, что "могут быть отрицательные новости из Запорожской области".

Напомним, что на днях о продвижении россиян в Запорожской области сообщало МО РФ, а также украинские военные. Вчера это подтвердил военный паблик Deep State.

По его информации, в первых числах марта россияне начали штурмовые действия на позиции ВСУ в районе Малых Щербаков и на Пятихатки, где была зафиксирована зачистка юго-восточной окраины данного села. Последние дни штурмовые действия на Пятихатки не прекращаются, и армия РФ стремится взять их под полный контроль, пишет DS.

Также сообщается, что российские войска фиксировались и в районе Степового, где пытались выйти и закрепиться на автодороге. Пока их удается сдерживать, но армия РФ приблизилась к трассе.

Смысл и вероятные последствия этого наступления мы анализировали здесь.

ВСУ отошли на одном из участков фронта в Донецкой области, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий тактической группой.

"Самое важное для командования - сохранить жизнь и здоровье личного состава. Поэтому на одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств с невыгодных позиций. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону. Враг несет потери, и мы имеем возможность действовать эффективнее", - пишет Наев.

Где именно ВСУ отошли Наев не уточнил.

В тоже время, по данным СМИ, Наев был назначен командиром тактической группы Великая Новоселка. На этом участке, по данным как российских, так и украинских источников, армия РФ в последнее время наступает. Карта Deep State показывает, что ВСУ здесь в последние дни постепенно отходили в районе Скудного. Россияне уже подходят к Веселому.

Ночью россияне ударили дронами по ряду объектов. Пострадали два предприятия в Днепропетровской области, предприятие и склад в Черкасской.

В Мерефе Харьковской области ночным обстрелом был полностью уничтожен нефтеперерабатывающий завод. По нему запустили около 20 беспилотников, был ранен охранник.

"Это уже четвертая атака на предприятие с февраля 2022 года. До вчерашнего дня завод функционировал лишь на 10% своей мощности, однако после последней атаки он полностью уничтожен. Ликвидация пожара продолжалась всю ночь. Фактически речь идет о начале процедуры банкротства", - сообщила компания-владелец.

В Киеве утром сбитый дрон упал на территорию школы. Никто не пострадал.