Президент РФ Владимир Путин заявил главе Белого дома Дональду Трампу о готовности к совместной проработке путей урегулирования в Украине, "которое должно носить устойчивый характер". Россия и США создадут "экспертные группы по украинскому урегулированию".

Об этом сказано в пресс-релизе Кремля по итогам телефонного разговора президентов стран.

"РФ и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры об урегулировании конфликта в Украине", - заявил Белый дом.

Ранее мы приводили полный текст пресс-релиза Белого дома после разговора Трампа и Путина.

"Лидеры также обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они дополнительно затронули вопрос о необходимости прекращения распространения стратегических вооружений и намерены взаимодействовать с другими сторонами, чтобы обеспечить максимально широкое применение этих мер. Оба лидера выразили общее мнение, что Иран никогда не должен получить возможность уничтожить Израиль.

Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между США и Россией имеет огромный потенциал. Это включает крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в телефонном разговоре Путин назвал Трампу главное условие мира в Украине.