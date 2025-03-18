Появился полный текст заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт о разговоре президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

"Сегодня президент Трамп и президент Путин обсудили необходимость мира и прекращения огня в войне в Украине. Оба лидера согласились с тем, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Кровь и ресурсы, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше направить на нужды их народов.

Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был быть прекращён уже давно при наличии искренних и добросовестных мирных усилий. Лидеры договорились, что движение к миру начнётся с соглашения о прекращении огня в сфере энергетики и инфраструктуры, а также с технических переговоров о реализации морского перемирия в Чёрном море, полном прекращении огня и установлении постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке.

Лидеры также обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они дополнительно затронули вопрос о необходимости прекращения распространения стратегических вооружений и намерены взаимодействовать с другими сторонами, чтобы обеспечить максимально широкое применение этих мер. Оба лидера выразили общее мнение, что Иран никогда не должен получить возможность уничтожить Израиль.

Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между США и Россией имеет огромный потенциал. Это включает крупные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, разговор Трампа и Путина стал самым долгим в истории звонков президентов США и России.

Близкий к Путину участник переговоров заявил, что мир стал безопаснее после разговора президентов России и США.

Мы публиковали первые подробности из Кремля о разговоре Трампа и Путина.