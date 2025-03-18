Президент США Дональд Трамп обсудил Украину с премьером Британии Киром Стармером вчера вечером, накануне разговора с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Guardian.

Представитель Стармера сообщил, что "премьер-министр проинформировал президента о его телефонном разговоре "Коалиции желающих" с международными лидерами, который состоялся в субботу", и "повторил, что все должны работать сообща, чтобы поставить Украину в максимально прочную позицию для обеспечения справедливого и прочного мира".

Телефонный разговор Путина и Трампа состоится уже в ближайшие два часа. Подробнее о мирном процессе мы писали в отдельном материале.

Ранее президент США анонсировал, что во время разговора с Путиным будут обсуждаться контроль территорий, судьба Запорожской атомной электростанции и "раздел активов" Украины.

Также Bloomberg со ссылкой на источники в Европе и Москве писал, что Путин требует приостановить все поставки оружия Украине на время предлагаемого президентом США Дональдом Трампом месячного перемирия.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова к завершению войны в этом году.