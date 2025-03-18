Украина готова к завершению войны в этом году и ждет, что после разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Путина "ситуация прояснится".

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в Нью-Дели.

"После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить эту войну в этом году, и мы готовы к этому. Мы не являемся препятствием для достижения мира. Мы готовы приступить к реализации результатов встреч в Джидде. Сегодня мы могли бы ожидать телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным. Поэтому мы действительно надеемся, что после этого разговора ситуация прояснится", - сказал Сибига.

Он добавил, что Украина поддерживает план Трампа сперва остановить боевые действия, а затем вести мирные переговоры.

"Мы говорим о прекращении огня, которое, безусловно, делает наши мирные усилия намного более эффективными. И, конечно, нам нужны меры по укреплению доверия", - сказал глава МИД.

Напомним, разговор Трампа и Путина запланирован сегодня, 18 марта на 17.00 по киевскому времени.

Ранее президент США анонсировал, что во время разговора с Путиным будут обсуждаться контроль территорий, судьба Запорожской атомной электростанции и "раздел активов" Украины.