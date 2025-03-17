Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным 18 марта.

Об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One, передает агентство Reuters.

"Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы", - заявил Трамп.

"Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы", - добавил президент США.

Приводим полное заявление президента США, которое он сделал на борту своего самолёта.

"Я думаю, что с Россией у нас все хорошо, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то объявить, возможно, ко вторнику. Во вторник я буду говорить с президентом Путиным, и за выходные была проделана большая работа. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может, получится, может, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы", - заявил Трамп.

На вопрос журналиста, каких уступок он намерен добиваться от Путина, Трамп ответил, что они будут "говорить о земле".

"Это много земли. Это сильно отличается от того, что было до войны, как вы знаете. И мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях, потому что это, знаете ли, большой вопрос. Но я думаю, что мы уже многое обсудили с обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, разделе определенных активов. Да, и они работают над этим", - заявил Трамп.

Ранее разговор Трампа и Путина, который должен состояться на этой неделе, анонсировал представитель американского президента Стив Уиткофф. Он добавил, что в переговорах РФ и США по Украине разногласия сокращаются.

В свою очередь Трамп говорил, что из России идут "неплохие сигналы касательно перемирия".

"Я чувствую, что Путин хочет договориться с нами. Надеюсь", - сказал американский президент.