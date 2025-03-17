В НАТО должны отказаться от принятия Киева для заключения мирного соглашения об Украине.

Об этом заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко.

По его словам, гарантии безопасности для РФ должны "исключать членство Украины в НАТО и возможность размещения на ее территории иностранных военных контингентов или ее использования для оказания военного давления на Россию".

"Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены Альянса", - заявил Грушко.

Он отдельно выступил против присутствия европейских миротворцев в Украине.

"Нам абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве. В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта", - добавил Грушко.

При этом, по его словам, Москва готова к переговорам с Евросоюзом по этим вопросам, но ЕС "самоизолируется от России".

Напомним, на днях генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп снял вопрос членства Украины в Альянсе.

Между тем советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что у Трампа рассматривают условия Путина о прекращении огня в Украине. По его словам, Соединенные Штаты дадут ответ в ближайшие дни.