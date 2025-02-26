Ради прекращения огня 32% украинцев готовы отказаться от НАТО, 23% – от членства в Евросоюзе.

Об этом говорится в результатах опроса Socis.

Согласно этим результатам:

21,1% респондентов готовы к территориальным уступкам;

13,7% поддерживают предоставление русскому языку официального статуса на отдельных территориях;

3,5% опрошенных готовы к сокращению численности армии.

Опрошенные могли выбирать несколько вариантов. При этом 35% вообще не смогли дать определенного ответа.

Также им был задан вопрос относительно будущего страны после войны. Результаты следующие:

53% украинцев высказались за самостоятельное развитие, опираясь на собственные ресурсы;

39,2% поддерживают курс на вступление в ЕС;

3,7% хотят восстановления отношений с РФ.

Ранее результаты опроса, проведённого социологической группой "Рейтинг", показали, что 64% украинцев, опрошенных на подконтрольных Киеву территориях, поддерживают прямые переговоры с Россией. При этом в январе 2024 года этот показатель составлял 38%.

Также в прошлом году данные опросов свидетельствовали о том, что надежды украинцев на быстрое вступление в НАТО и Евросоюз начинают ослабевать.