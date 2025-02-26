Ради прекращения огня треть украинцев готовы отказаться от НАТО и каждый пятый от ЕС - опрос
Ради прекращения огня 32% украинцев готовы отказаться от НАТО, 23% – от членства в Евросоюзе.
Об этом говорится в результатах опроса Socis.
Согласно этим результатам:
- 21,1% респондентов готовы к территориальным уступкам;
- 13,7% поддерживают предоставление русскому языку официального статуса на отдельных территориях;
- 3,5% опрошенных готовы к сокращению численности армии.
Опрошенные могли выбирать несколько вариантов. При этом 35% вообще не смогли дать определенного ответа.
Также им был задан вопрос относительно будущего страны после войны. Результаты следующие:
- 53% украинцев высказались за самостоятельное развитие, опираясь на собственные ресурсы;
- 39,2% поддерживают курс на вступление в ЕС;
- 3,7% хотят восстановления отношений с РФ.
Ранее результаты опроса, проведённого социологической группой "Рейтинг", показали, что 64% украинцев, опрошенных на подконтрольных Киеву территориях, поддерживают прямые переговоры с Россией. При этом в январе 2024 года этот показатель составлял 38%.
Также в прошлом году данные опросов свидетельствовали о том, что надежды украинцев на быстрое вступление в НАТО и Евросоюз начинают ослабевать.
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