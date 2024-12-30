В Украине резко сокращается количество жителей, которые верят, что через 10 лет страну ждет перспектива стать процветающим государством в составе ЕС.

Об этом пишут в статье для Foreign Affairs руководители Киевского международного института социологии (КМИС).

По результатам исследования, в октябре 2022 года в такое будущее Украины верили 88%, в декабре 2023 года показатель снизился до 73%, а сейчас, в декабре 2024 года, он упал до 55%.

Согласно результатам опроса, каждый пятый респондент (19%) считает, что через десять лет экономика окажется разрушена, а многие украинцы уедут.

Опрос также показал, что идея освобождения территорий стала менее востребована. В мае 2023 года, накануне контрнаступления ВСУ, только 10% украинцев были готовы отложить освобождение территорий на будущее. Однако уже к концу этого года показатель вырос до 38%.

"Несмотря на то, что украинцы в основном сохраняли оптимизм в отношении будущего своей страны, доля пессимистов выросла до 28% с 19% в декабре 2023 года", - отмечают авторы статьи.

Недавно мы приводили результаты еще одного исследования, по которому все больше украинцев готовы к потере территорий ради завершения войны и вступления в НАТО.

Также украинцы считают, что Дональд Трамп приближает мир, который будет более-менее справедливым для страны.