Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп снял вопрос членства Украины в Альянсе.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

На вопрос журналиста, "действительно ли Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО", Рютте ответил: "Да".

Ранее источник украинских СМИ в Офисе президента заявил, что Украина не намерена отказываться от перспективы членства в НАТО. Хотя против этого и выступают многие члены организации, без согласия которых приглашения не будет.

Напомним, генсек НАТО поддержал формулу Трампа в отношении Украины: "сначала мир, потом - гарантии". Он считает, что вопрос гарантий безопасности для Украины нужно рассматривать уже после заключения мирного соглашения.

Война в Украине идет 1115-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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