США не видят ситуации, при которой Украина вступит в НАТО, а американские войска будут участвовать в ее защите.

Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц.

"Я не вижу, чтобы Соединенные Штаты сделали Украину членом НАТО, а затем американские войска немедленно бы (попали под) обязательства в соответствии со статьей 5 или чтобы американские войска напрямую участвовали в защите Украины. Я хочу внести ясность в этот вопрос", - сказал Уолтц.

Он подчеркнул, что США привержены гарантиям безопасности для стран НАТО, но гарантии безопасности Украине - "это совсем другое".

Также советник Трампа добавил, что для Вашингтона тема членства Украины в НАТО не является приоритетной.

В середине февраля американский сенатор Линдси Грэм призвал вооружить Украину и гарантировать ей вступление в НАТО в случае повторного нападения РФ.

Между тем на днях Россия потребовала не просто отказа принимать Украину в НАТО, а аннулировать данное Киеву на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году обещание членства без конкретных сроков.