Россия требует не просто отказа принимать Украину в НАТО, а аннулировать данное Киеву на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году обещание членства без конкретных сроков.

Об этом заявила на сегодняшнем брифинге спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Членство Украины в НАТО для нас неприемлемо. При этом отказа принимать Киев в НАТО сейчас недостаточно, Альянс должен дезавуировать свои бухарестские обещания 2008 года, в соответствии с которыми Украине гарантировалось вступление в Североатлантический блок в будущем", - сказала Захарова.

По ее словам, в противном случае "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".

При этом с начала полномасштабной войны власти РФ и президент Владимир Путин заверяют, что не против вступления Украины в Европейский союз, так как он не является военный блоком. Однако Москва выступает "против военного освоения территории Украины".

Ранее Владимир Зеленский в интервью ARD сказал, что Украина может стать вторым Афганистаном, если ее откажутся принять в НАТО.

"Вы не можете просто убрать это (членство в НАТО - Ред.) со стола", заявил он.