Президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Комментарий появился в соцсетях Трампа.

"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным. Мы договорились о немедленном прекращении огня по всей энергетике и инфраструктуре, при том понимании, что мы будем быстро работать над тем, чтобы иметь полное прекращение огня и в конечном итоге КОНЕЦ этой ужасной войны между Россией и Украиной. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом! Были обсуждены многие элементы договора о мире, в том числе тот факт, что погибают тысячи солдат, и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Этот процесс теперь в полной силе и действии, и мы, надеюсь, ради человечества выполним свою работу!" - сказано в публикации.

Ранее мы публиковали полный текст пресс-релиза Белого дома, посвященный разговору Трампа и Путина.

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