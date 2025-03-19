Для реализации договоренности о частичном перемирии Украина намерена передать США список энергетических объектов, по которым РФ не должна наносить удары ракетами и дронами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Финляндии.

По его словам, необходимо установить контроль над ударами по объектам энергетики и инфраструктуры.

"Пример вчерашнего удара после слов Путина о том, что ударов по энергетике не будет. Одних слов недостаточно. Очень хочется, чтобы был контроль. Главным субъектом этого контроля должны быть США. Если у нас будет такая договорённость, будет список объектов – гражданских, энергетических, инфраструктурных. Этот список мы обязательно подготовим и передадим нашим партнёрам. Если россияне не будут бить по нашим объектам, мы точно не будем бить по их", – заверил президент Украины.

Напомним, вчера в телефонном разговоре Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Сообщалось, что он дал такую команду военным.

А сегодня Украина и РФ уже обвинили друг друга в ударах по объектам энергетики, несмотря на вчерашнюю договоренность о прекращении таких ударов. При этом в Кремле заявили, что их приказ не наносить удары остается в силе.