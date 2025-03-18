Украина не позволит, чтобы Запорожская АЭС работала на россиян.

Об этом заявил Владимир Зеленский в эфире телемарафона.

"Какие разговоры у Америки с россиянами по поводу Запорожской станции, мне пока неизвестно. Детали мне неизвестны… Это наша станция, без нас она не будет работать. Хотя мне известно, что россияне очень хотят, чтобы станция работала на них. Но без нас она работать не будет", – сказал президент.

Он добавил, что россияне пытаются повлиять на МАГАТЭ, чтобы получить станцию под свой контроль, но надеется, что агентство на это не поддастся.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном управлении Запорожской АЭС "Росатомом" и украинским "Энергоатомом". Предстоит большая работа для полноценного включения ЗАЭС в энергосистему России, добавил он.

Ранее Белый дом сообщал, что тему ЗАЭС будут обсуждать во время разговора Дональд Трампа и Владимир Путин, но после телефонного звонка заявлений на эту тему не было.

На днях Зеленский говорил, что Запорожская атомная электростанция остается проблемой для Москвы. По его словам, россияне хотят подключить станцию к своей сети, чтобы обеспечить светом захваченные в Украине территории.