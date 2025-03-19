Владимир Зеленский заявил, что Россия ночью атаковала украинские объекты энергетики.

Заявление прозвучало на пресс-конференции в Финляндии.

"Этой ночью после разговора Путина с Трампом, когда Путин сказал, что якобы отдает приказ прекратить удары по украинской энергетике, было за ночь 150 дронов, в том числе по объектам энергетики. Если РФ перестанет бить по нашим объектам, мы точно перестанем бить по объектам в России. Но просто обещаний Путина мало, должен быть контроль. Главным субъектом этого контроля должны быть США", - отметил Зеленский.

В то же время Министерство обороны РФ утверждает, что вчера россияне даже сбили семь собственных дронов, которые уже летели к объектам энергетики в Николаевской области, получив приказ Путина. Ведомство сообщает, что шесть дронов сбили из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", а один - истребителем.

Также Москва обвинила Украину в "провокации для срыва мирных инициатив" Трампа из-за ночного удара дронов по нефтебазе на Кубани. В Москве заявляют, что атакованный объект на Кубани обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который принадлежит иностранным, в том числе американским компаниям.

Напомним, вчера в телефонном разговоре Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Сообщалось, что он дал такую команду военным.

А Зеленский вчера заявил, что ещё не принял решение о поддержке моратория на удары по объектам энергетики.

Что означает вчерашний звонок Трампа Путину, мы анализировали в отдельном материале.