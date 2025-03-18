Владимир Зеленский заявил, что войска РФ наступают на нескольких направлениях для усиления позиции Москвы на переговорах.

Об этом он сказал он на брифинге.

"Путин хочет предпринять наступательные действия на запорожском направлении, на востоке, на харьковском и сумском направлениях. Зачем? Чтобы максимально надавить на Украину и уже тогда выдвинуть ультиматумы с позиции силы", - отметил Зеленский.

Также он ожидает "максимального наступления" россиян в ближайшие месяцы.

"Уже в ближайшие месяцы ожидаем максимальное наступление Путина на нашу территорию", — заявил президент.

Сегодня народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что армия РФ уже зашла в Сумскую область и может продвинуться в Запорожской.

Война в Украине идет 1119-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные пишут, что россияне попытаются в Сумской области перекрыть трассу на Суджу, чтоб отрезать пути отступления ВСУ из плацдарма в районе Гоголевки. В Минобороны Украины опровергли окружение ВСУ в Курской области. Активизировался фронт к западу от Орехово Запорожской области и к востоку от бывшего Каховского водохранилища.

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