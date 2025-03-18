Украина не стала исключать поддержку предложения о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Мы всегда поддерживали позицию не наносить удары каким-либо оружием по энергетике", - сказал Зеленский.

В то же время президент Украины дал понять, что пока не принял ещё решение.

"После того как мы получим детали от американского президента, от американской стороны, мы подготовим и озвучим свой ответ на предложение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, и команда будет готова к техническим переговорам", - заявил Зеленский.

Напомним, идею о взаимном прекращении ударов по энергетике в разговоре с президентом США Дональдом Трампом поддержал российский лидер Владимир Путин.

Мы рассказывали в отдельном материале, о чем говорили по телефону Трамп и Путин, и что это значит. Сегодня свой второй телефонный разговор провели президенты Соединенных Штатов и России Дональд Трамп и Владимир Путин после инаугурации нового президента Штатов. Они общались два с половиной часа, что стало самым длительным разговором в истории звонков президентов США и РФ.