Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня проведет телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом украинский лидер сообщил на пресс-конференции в Финляндии.

По его словам, во время беседы стороны планируют обсудить "детали следующих шагов". Как сказал Зеленский, он ожидает услышать подробности переговоров Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также он рассказал, что это воскресенье "на техническом уровне" пройдет встреча Украины и США в Саудовской Аравии. В ходе встречи делегации будут обсуждать частичное прекращение огня.

"Следующая встреча в Саудовской Аравии подразумевается, если мы будем говорить о частичном прекращении огня, например, по инфраструктуре, энергетике и т.д., а также будет обсуждаться безопасность судоходства. Это будет техническая команда. С нашей стороны точно будут военные, энергетики и люди, которые разбираются в портовой инфраструктуре. Это технический уровень", – сказал президент Украины.

Напомним, накануне президенты Соединенных Штатов и России провели свой телефонный разговор. Они общались два с половиной часа, что стало самым длительным разговором в истории звонков президентов США и РФ.

Во время разговора Путин заявил Трампу о готовности к совместной проработке путей урегулирования в Украине, "которое должно носить устойчивый характер". Россия и США договорились немедленно начать на Ближнем Востоке переговоры об урегулировании конфликта в Украине.