Новая встреча по Украине в Саудовской Аравии произойдёт в воскресенье, 23 марта.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

Он сообщил, что на его последней встрече с главой Кремля Владимиром Путиным "мы действительно сузили круг вопросов, безусловно, с точки зрения России. Мы сразу же приступили к обсуждению реальных, конкретных путей продвижения к прекращению огня. Это включало в себя то, о чем вы слышали сегодня (вчера - Ред.), - прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры с обеих сторон, чего они пытались добиться в течение довольно долгого времени".

"Я думаю, что оба этих аспекта теперь согласованы с россиянами. Я, конечно, надеюсь, что и украинцы согласятся. Конечно, нам предстоит проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде. А после этого мы перейдем к вопросу полного прекращения огня", - сообщил спецпредставитель Трампа.

Также Уиткофф по итогам переговоров Трампа и Путина заявил, что до полного прекращения огня "относительно недалеко".

Он назвал Путина и Трампа "великими лидерами".

"Эти два великих лидера объединились ради блага человечества", - заявил Уиткофф.

"До недавнего времени у нас не было консенсуса по этим двум аспектам: прекращению огня по энергетике и инфраструктуре и мораторию на обстрелы в Черном море. И сегодня мы добрались до этого. И я думаю, что оттуда до полного прекращения огня относительно недалеко", - сказал спецпредставитель президента США.

Напомним, идею о взаимном прекращении ударов по энергетике в разговоре с президентом США Дональдом Трампом поддержал российский лидер Владимир Путин.

В то же время Зеленский ещё не принял решение о поддержке моратория на удары по энергетике.

Подробнее итоги разговора Трампа и Путина мы анализировали в отдельном материале.