Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут начать авиаудары по территории Ирана в случае отказа Тегерана от ядерной сделки.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

"Если они не заключат сделку, начнутся бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели", - пообещал Трамп.

Почти три недели назад Трамп дал Тегерану два месяца, чтобы согласиться на переговоры, напоминает издание Axios.

При этом в воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна сейчас не будет вести прямые переговоры с США, однако не исключил этого в будущем. Он считает, что это Вашингтон обязан восстановить доверие с Ираном после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки в 2018 году.

По данным Tehran Times, армия Ирана подготовила ракеты, способные наносить удары по позициям, связанным с США. Причем подземные пусковые установки разбросаны по всей стране, чтобы их было сложнее поразить.

В свою очередь высший руководитель Ирана Аятолла Хаменеи заявил, что вероятность удара США по Ирану извне мала, а попытка расшатать ситуацию в стране будет встречена "жестким ответом".

Напомним, Трамп начал угрожать Исламской Республике Ирану после авиаударов США по хуситам в Йемене. Он подчеркнул, что последствия помощи хуситам "будут ужасны".