Америкаснкий президент Дональд Трамп угрожает Исламской Республике Ирану после авиаударов США по хуситам в Йемене.

Об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social.

"Сотни нападений, совершаемых хуситами, зловещими бандитами и головорезами, базирующимися в Йемене, которых ненавидит йеменский народ, исходят от Ирана и созданы им. Любая дальнейшая атака или ответные действия хуситов будут встречены с большой силой, и нет никаких гарантий, что эта сила остановится на этом. Иран играет в "невинную жертву" террористов-изгоев, над которыми они потеряли контроль, но они не потеряли контроль. Они диктуют каждый шаг, дают им оружие, снабжают их деньгами и очень сложной военной техникой, и даже, так называемой, "разведкой". С этого момента каждый выстрел хуситов будет рассматриваться как выстрел, произвёденный из оружия Ирана по его руководством, и Иран будет нести ответственность и страдать от последствий, и эти последствия будут ужасными!" – пишет Трамп.

Напомним, Трамп объявил войну йеменским хуситам, заявив, что на Йемен "обрушится ад".

Ранее появилась информация, что агент из Ирана готовил устранение Дональда Трампа.