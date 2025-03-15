Президент США Дональд Трамп объявил войну военизированной группировке шиитов-зейдитов, действующей на территории Йемена.

Сообщение об этом было опубликовано на странице республиканца в его соцсети Truth Social.

"Сегодня я приказал вооружённым силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене", – написал президент США.

Американский лидер заявляет, что это ответ на хуситские атаки судов и кораблей в Красном море.

"Они ведут непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолётов и беспилотников", – пояснил Трамп.

Он заявил, что прямо сейчас армия США наносит воздушные удары по объектам группировки. Трамп призвал хуситов с этого момента прекратить любую агрессию, "иначе на вас обрушится ад, какого вы ещё не видели".

Ранее Трамп заявил, что попросил Путина "пощадить окружённые" в Курской области украинские войска.

"Прямо сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в очень сложном и уязвимом положении. Я настоятельно попросил президента Путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная бойня, подобных которой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их Бог!" – написал президент США в соцсети.

Напомним, в Дании ответили на слова Трампа об аннексии Гренландии.