Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил об ударе ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море и двум эсминцам США в Красном море.

Об этом сообщает китайское агентство "Синьхуа".

По словам представителя хуситов, "сформированные военно-воздушные силы провели две военные операции, в ходе первой был атакован американский авианосец "Авраам Линкольн", находившийся в Аравийском море".

"Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны. Также атаковали два американских эсминца в Красном море с использованием баллистических ракет и беспилотников", – сказал Сариа.

Напомним, летом йеменские хуситы сообщили, что уже второй раз атаковали американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" в Красном море. В США не подтверждали информацию.

А в конце сентября хуситы заявили, что в Красном море атаковали три эсминца из США, направлявшиеся к Израилю. При атаке были использованы 23 баллистические и крылатые ракеты.