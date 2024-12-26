Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус мог погибнуть в йеменском аэропорту Сана, когда по нему ударил Израиль.

Об этом Гебрейесус сообщил в соцсети Х.

По словам главы ВОЗ, он был в самолете с делегацией ООН, несколько зданий рядом с ним получили повреждения.

Теперь неизвестно, когда Гебрейесус сможет улететь из столицы Йемена. Он написал в соцсети, что сначала нужно дождаться, когда отремонтируют инфраструктуру аэропорта.

Ранее мы рассказывали, как в конце сентября армия Израиля нанесла удары по Йемену. Целью атаки стал контролируемый хуситами порт Ходейда, где загорелись резервуары с нефтью.

А перед этим Йемен нанёс ракетный удар по Израилю, прорвав "Железный купол". В израильском командовании утверждали, что ракету все же сбили со второго раза над Тель-Авивом, а все разрушения и пожары - это результат падения ее обломков.

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