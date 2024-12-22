Над Красным морем был сбит американский истребитель F-18. Два пилота выжили, успев катапультироваться.

Об этом сообщает Associated Press.

Заявляется, что самолет был сбит "дружественным огнем". Он взлетел с авианосца и наносил удары по Йемену. По нему нанес удар ракетный крейсер Gettysburg.

"Ракетный крейсер USS Gettysburg, который входит в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman, ошибочно обстрелял и сбил самолет F/A-18", – говорится в заявлении Центрального командования.

"Не совсем понятно, как "Геттисберг" мог принять F/A-18 за вражеский самолет или ракету, особенно с учетом того, что корабли в боевой группе остаются связанными как радарами, так и радиосвязью", - говорится в статье.

Предполагается, что в этот момент американцы отражали атаку беспилотников и ракеты хуситов, что могло стать причиной поражения своего самолета.

Напомним, в ноябре военный представитель йеменских хуситов заявил об ударе ракетами и беспилотниками по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" в Аравийском море и двум эсминцам США в Красном море.

В конце сентября хуситы заявили, что в Красном море атаковали три эсминца из США, направлявшиеся к Израилю.