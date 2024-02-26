Йеменские хуситы повредили подводные телекоммуникационные линии в Красном море.

Об этом сообщает израильское экономическое издание Globes.



По информации издания, в результате атак хуситов в Красном море повреждены по меньшей мере четыре подводных телекоммуникационных кабеля.

В публикации говорится, что ущерб, нанесенный хуситами, "уже вызывает серьезные сбои в интернет-коммуникациях между Европой и Азией, особенно в странах Персидского залива и Индии".

По оценкам, ремонт такого большого количества подводных кабелей может занять не менее восьми недель.

Напомним, ранее йеменские хуситы запретили заходить в Красное море любым судам, связанным с Израилем, США и Великобританией. До введения запрета хуситы атаковали только суда, которые, по их мнению, направлялись в Израиль. Новый запрет распространяется и на соседние воды: Аденский залив и Аравийское море.

Также недавно американские военные впервые обнаружили в Красном море морские беспилотники йеменских хуситов.

Действия хуситов негативно влияют на морские перевозки и всю мировую логистику. Так, агентство Bloomberg писало, что доход Суэцкого канала упал почти вдвое из-за атак йеменских хуситов на корабли в Красном море.