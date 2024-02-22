Хуситы запретили заходить в Красное море любым судам, связанным с Израилем, США и Великобританией.

Об этом сообщает агентство Reuters.

До введения запрета хуситы атаковали только суда, которые, по их мнению, направлялись в Израиль.

Новый запрет распространяется и на соседние воды: Аденский залив и Аравийское море.

Между тем сегодня в Аденском заливе хуситы атаковали двумя ракетами британский грузовой корабль Islander, который после нападения загорелся, сообщает Bloomberg со ссылкой на ВМС Британии.

Горящее судно под флагом Палау изменило свой курс на 90 градусов. О судьбе экипажа и масштабе повреждений пока не сообщается.

Предыдущее пораженное хуситами судно Rubymar было тоже британским. Хуситы атаковали его меньше недели назад. Экипаж покинул судно возле узкого прохода в Баб-эль-Мандебском проливе, оно на половину затонуло (на фото). Корабль отбуксировали в порт Джибути.

Ранее американские военные впервые обнаружили в Красном море морские беспилотники йеменских хуситов.

Первого февраля стало известно, что хуситы нанесли ракетный удар по американскому торговому судну, следовавшему в Израиль.

Действия хуситов негативно влияют на морские перевозки и всю мировую логистику. Так агентство Bloomberg писало, что доход Суэцкого канала упал почти вдвое из-за атак йеменских хуситов на корабли в Красном море.