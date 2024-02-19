ЕС решил начать военную операцию против йеменских хуситов в Красном море - dpa
Европейский союз решил начать военную операцию против йеменских хуситов для обеспечения безопасного судоходства в Красном море.
Об этом сообщает dpa со ссылкой на источники.
Решение утвердили министры иностранных дел Евросоюза.
Германия уже отправила к берегам Йемена фрегат "Гессен", на борту которого находится около 250 солдат бундесвера.
Напомним, о решении ЕС начать военную операцию против хуситов Жозеп Боррель сообщал еще месяц назад.
Но пока удары по хуситам наносили только Британия и США. Разблокировать Красное море это не позволило.
А вчера американские военные впервые обнаружили в Красном море морские беспилотники йеменских хуситов.
Ранее в Минобороны Британии заявили, что их фрегат вместе с американскими военными кораблями отразил "крупнейшую атаку" йеменских хуситов в Красном море, уничтожив несколько ударных беспилотников, которые атаковали коммерческие суда.
Между тем йеменские хуситы продолжают атаки в Красном море. В частности, сообщалось, что хуситы нанесли ракетный удар по американскому торговому судну, следовавшему в Израиль.