Европейский союз решил начать военную операцию против йеменских хуситов для обеспечения безопасного судоходства в Красном море.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на источники.

Решение утвердили министры иностранных дел Евросоюза.

Германия уже отправила к берегам Йемена фрегат "Гессен", на борту которого находится около 250 солдат бундесвера.

Напомним, о решении ЕС начать военную операцию против хуситов Жозеп Боррель сообщал еще месяц назад.

Но пока удары по хуситам наносили только Британия и США. Разблокировать Красное море это не позволило.

А вчера американские военные впервые обнаружили в Красном море морские беспилотники йеменских хуситов.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что их фрегат вместе с американскими военными кораблями отразил "крупнейшую атаку" йеменских хуситов в Красном море, уничтожив несколько ударных беспилотников, которые атаковали коммерческие суда.

Между тем йеменские хуситы продолжают атаки в Красном море. В частности, сообщалось, что хуситы нанесли ракетный удар по американскому торговому судну, следовавшему в Израиль.